Судимых не допустят в советы акционерных обществ

https://static.news.ru/photo/0bd4ab4e-c1fe-11eb-bdbe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минэкономразвития предложило не допускать в органы управления публичных акционерных обществ недобросовестных лиц. Речь идёт о людях с неснятой судимостью и привлечённых к ответственности по делам о банкротстве. Соответствующий законопроект вносит поправки в закон об акционерных обществах, после общественного обсуждения он поступит в правительство. Об этом «Ведомостям» сообщил замминистра экономразвития Илья Торосов.

Это требования к деловой репутации, подобные тем, которые применяются в банковском секторе. Мы распространяем это правило на все публичные общества с целью повышения эффективности корпоративного управления, предотвращения возможных рисков, а также недопущения недобросовестной коммерческой практики, — пояснил Торосов.

К недобросовестным лицам предлагается отнести осуждённых за умышленное преступление с неснятой или непогашенной судимостью, лиц с обвинительным приговором суда и тех, кто более двух раз привлекался к административной ответственности в ходе банкротства юрлиц. Входить в совет директоров и занимать высокие должности не смогут также привлекавшиеся к субсидиарной ответственности, те, кто был дисквалифицирован или получил отказ в регистрации юрлица.

Ранее сообщалось, что публичных акционерных обществ (ПАО) с госучастием становится всё меньше — за 2,5 года их число сократилось почти вдвое. При этом на четверть выросло количество непубличных акционерных обществ (АО), акциями которых владеет государство. Как рассказала эксперт национальной юридической службы «Амулекс» Виктория Соколова, с 1 июля 2020 года ПАО обязаны проводить внутренний аудит и управлять рисками. По её мнению, публичные компании хотят перерегистрироваться в непубличные из-за обязательств по раскрытию информации и огромных штрафов за их неисполнение.