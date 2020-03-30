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Простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за пандемии коронавируса, обойдётся владельцам в 50-100 млн рублей ежедневно. Об этом сообщил президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров.

Простой каждого ТЦ можно оценить в от 50 до 100 млн рублей в день, — рассказал ТАСС Шакиров.

При этом он не считал выручку и обороты арендаторов, которые, по его словам, измеряются сотнями миллионов рублей. Текущий объём задолженности ТЦ перед банками Шакиров оценил более чем в 2 трлн рублей и назвал ситуацию «очень печальной». Он считает, что торговым центрам необходимо реструктуризировать все кредиты в банках с госучастием.

Арендаторам проблематично заплатить за аренду из-за отсутствия торгового оборота, а потому ТЦ могут не заплатить по счетам, объявить о банкротстве, что повлечет за собой увольнение порядка 2-3,5 тыс. сотрудников, — уверен Шакиров.

Как писал NEWS.ru, кризис потребительского рынка, связанный с ограничением работы предприятий в карантин, продлится в России не менее полугода, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По оценке министерства, проблем избегут только продуктовые магазины. В письме премьеру Михаилу Мишустину Мантуров сообщил, что ограничения, вводимые с 28 марта в отношении ресторанов, кафе, баров и столовых, непродовольственных магазинов, торговых центров приведут к финансовому краху предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг, а вместе с ними торговых центров.