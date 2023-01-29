Продажи смартфонов в Китае опустились до уровня 2013 года

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По итогам прошлого года в Китае продажи смартфонов упали на 13%, о чем свидетельствуют данные от исследовательской компании IDC. Это падение стало самым заметным для сектора за десять лет. Как отмечает Reuters, продажи падают, потому что в последний год потребители стали осторожнее тратить деньги.

За год до этого общее количество отгруженных устройство составляло 329 миллионов единиц. Затем показатель упал до 286 миллионов. Объем продаж стал самым низким с 2013 года. Эксперты IDC подчеркивают, что впервые за десять лет годовой объем продаж упал ниже 300 миллионов.

Самым продаваемым брендом стал Android Vivo. Его доля на рынке составила 18,6%. При этом общий объем поставок упал на 25,1% в годовом исчислении. Второе место занял Honor.

Продажи Apple упали на 4,4% в годовом исчислении. При этом значения в целом превзошли рыночный спад.

Ранее стало известно, что средний рост цен на телевизоры в России в 2022 году составил около 10%, сообщали журналисты со ссылкой на экспертов рынка. По их данным, среднее значение выросло в основном за счет дорогого сегмента. При этом на базовые модели цены к концу года снизились, отыграв удорожание, которое произошло после введения санкций.

В «Ситилинке» предположили, что всего в России за год участники рынка продали около 7 млн телевизоров.