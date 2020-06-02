Представители МСБ в Москве получат субсидии на 288 млн рублей

Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) получат от столичных властей субсидии на сумму около 288 млн рублей. В общей сложности одобрено 174 заявки, из которых более 40 — за последнюю неделю.
Самое большое число одобренных обращений относится к субсидиям для франчайзи. Их получат 15 компаний, работающих по договорам франшизы. Общая сумма субсидий составит 12,7 млн рублей.
Кроме того, 10 компаний смогут получить экспортные гранты на сумму в 40,3 млн рублей. Четырём резидентам технопарков московские власти компенсируют расходы на оборудование, ещё шести компаниям одобрены заявки на возмещение затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин
Ранее NEWS.ru писал, что частные медцентры в Москве временно освободили от арендной платы. Льгота распространяется на учреждения, приостановившие работу в период пандемии. Арендные каникулы помогут сэкономить этим компаниям более 677 млн рублей.
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