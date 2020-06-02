Представители МСБ в Москве получат субсидии на 288 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f87e72be-a4a8-11ea-a5c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) получат от столичных властей субсидии на сумму около 288 млн рублей. В общей сложности одобрено 174 заявки, из которых более 40 — за последнюю неделю.

Самое большое число одобренных обращений относится к субсидиям для франчайзи. Их получат 15 компаний, работающих по договорам франшизы. Общая сумма субсидий составит 12,7 млн рублей.

Кроме того, 10 компаний смогут получить экспортные гранты на сумму в 40,3 млн рублей. Четырём резидентам технопарков московские власти компенсируют расходы на оборудование, ещё шести компаниям одобрены заявки на возмещение затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил , что в связи с высоким спросом на получение финансовой помощи от города планируется запустить новый этап приёма документов по всем востребованным видам поддержки.

Ранее NEWS.ru писал, что частные медцентры в Москве временно освободили от арендной платы. Льгота распространяется на учреждения, приостановившие работу в период пандемии. Арендные каникулы помогут сэкономить этим компаниям более 677 млн рублей.