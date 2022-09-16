Предприниматели предложили способ стабилизировать цены на продукты «Известия»: предприниматели предложили сократить сроки оплаты поставщикам за продукцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили предложения предпринимателей о том, чтобы вдвое сократить сроки, в которые торговые сети должны переводить поставщикам оплату за социально значимые продукты, передают «Известия» со ссылкой на источники. По их мнению, такая мера может притормозить подорожание производства продукции, а следовательно и стабилизировать ценники на полках.

Согласно нынешнему закону о торговле, время оплаты продукции ритейлером зависит от срока их годности. К примеру, за скоропортящиеся товары магазин должен рассчитаться с поставщиком в течение восьми дней с момента получения заказа. Продукты сроком годности до 30 суток и алкоголь положено оплачивать в течение 40 дней.

По словам источников, из-за больших сроков оплаты производителям приходится использовать заемные средства, что сказывается на себестоимости продукции. Если ФАС одобрит инициативу могут потребоваться поправки в закон о торговле, заключил собеседник агентства.

По данным газеты The Sun, в августе цены на продукты в Великобритании подскочили на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. Тогда как в Москве с начала года цены снизились на 11,3%. Так, например, в России значительно подешевели такие овощи и фрукты, как картофель, свекла, виноград, бананы, помидоры, морковь, груши и яблоки. В то же время молоко, яйца, пакетированный чай и сахар немного подорожали после начала конфликта на Украине.