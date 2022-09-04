Западные санкции не сильно повлияли на цены в продуктовых магазинах России, сообщает газета The Sun. Отмечается, что покупатели в «Пятерочке» загружают свои тележки продуктами, которые вдвое дешевле, чем в Британии.

Добро пожаловать в пострадавшую от санкций Россию, где счета за отопление и цены на топливо в разы меньше, чем в Великобритании. <...> Несмотря на заявления, что они (россияне) столкнутся с острой нехваткой продовольствия, покупатели в «Пятерочке», российском ответе Tesco, загружают свои тележки доверху продуктами, которые вдвое дешевле наших, — говорится в сообщении.