Поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования, следует из данных, опубликованных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). Поставки российского голубого топлива в Европу транзитом через Украину сохраняются в прежнем объеме. Номинации на транзит газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» отсутствуют. Через станцию «Суджа» они составляют около 42,4 млн кубометров.
В то же время поставки российского газа по «Северному потоку» — основному маршруту экспорта газа из России в Европу — полностью остановлены, — говорится в сообщении.
2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» были обнаружены поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава.
Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.
3 сентября в «Газпроме» заявили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. Позже компания Siemens Energy сообщила, что не получала заявку от «Газпрома» на техобслуживание турбин, а также не была задействована в технических работах.
Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток». Причины происшествия в настоящее время выясняются.