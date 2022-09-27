Поставки газа по «Северному потоку» полностью остановлены

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования, следует из данных, опубликованных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). Поставки российского голубого топлива в Европу транзитом через Украину сохраняются в прежнем объеме. Номинации на транзит газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» отсутствуют. Через станцию «Суджа» они составляют около 42,4 млн кубометров.

В то же время поставки российского газа по «Северному потоку» — основному маршруту экспорта газа из России в Европу — полностью остановлены, — говорится в сообщении.

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» были обнаружены поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава.

Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.

3 сентября в «Газпроме» заявили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. Позже компания Siemens Energy сообщила, что не получала заявку от «Газпрома» на техобслуживание турбин, а также не была задействована в технических работах.

Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток». Причины происшествия в настоящее время выясняются.