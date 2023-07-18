Популярный производитель презервативов передумал уходить из России Baza: владелец брендов Durex и Contex не станет продавать свой бизнес в России

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Британская корпорация-производитель Reckitt Benckiser, владеющая брендами Durex, Contex и Strepsils, останется в России, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, из компании также уволился SEO-специалист, при котором было объявлено о продаже бизнеса в РФ.

Baza сообщает, то SEO-специалист покинул свой пост в сентябре 2022 года, с тех пор руководство компании не объявляло о новых решениях по российскому бизнесу, свое намерение остаться в РФ корпорация также пока не подтверждала официально.

По информации источников канала, вся продукция RB по-прежнему появляется на полках в российских магазинах. Помимо Durex, Contex и Strepsils, компания владеет брендами Calgon, Vanish, Nurofen и многими другими.

В апреле Reckitt Benckiser сообщила, что начала процесс передачи своего бизнеса в России. Согласно ранее опубликованным заявлениям компании, она хотела продать его третьей стороне или сотрудникам фирмы.

Ранее стало известно, что шведская компания Essity продала свой бизнес в России за $117 млн. Его приобрели «Новые технологии» Игоря Шилова. Essity владела такими брендами, как Zewa, Libresse и Libero. Таким образом, она целиком покинула российский рынок.