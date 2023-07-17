Владелец брендов Zewa и Libresse продал бизнес в России за $117 млн

Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero продала бизнес в России, говорится в пресс-релизе. Покупателем выступили «Новые технологии» Игоря Шилова. Сумма сделки составила $117 миллионов.

Компания Essity, специализирующаяся в области гигиены и здравоохранения, завершила продажу своих предприятий в России по цене около 1,2 миллиарда шведских крон за денежные средства, — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, шведская компания полностью покинула российский рынок. Essity вела бизнес в России на протяжении почти 30 лет.

Ранее сообщалось, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для «Балтики». До момента реализации сделки бренд продолжит коммерческую деятельность.