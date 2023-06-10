Крупный производитель туалетной бумаги закрывает бизнес в России Шведский производитель средств личной гигиены Essity продаст бизнес в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведский производитель средств личной гигиены Essity сообщил на своем сайте об уходе с российского рынка и продаже бизнеса на территории РФ. Производитель уже подписал соглашение с покупателем, российские власти одобрили сделку. Компания владеет брендами туалетной бумаги Zewa, прокладок Libresse и подгузников Libero.

Компания по гигиене и оздоровлению Essity прекращает свою деятельность в России. Essity подписала соглашение с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями, — говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что сделка будет закрыта после завершения финальных денежных транзакций во втором квартале 2023 года.

На сайте также указано, что Essity начала свой уход с российского рынка еще в апреле 2022 года.

Ранее крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) предупредил российских партнеров о приостановке импорта контактных линз в страну. Речь идет о продукции брендов Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

До этого сообщалось, что поставщики товаров Johnson & Johnson начали рассылку оптикам уведомлений о приостановке импорта товаров. Из-за этого их стоимость, как пишут в Telegram-каналах, подскочила в полтора раза.