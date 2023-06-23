«Детский мир» запустит новую сеть вместо ушедшей Reima

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Компания «Детский мир» внедряет новый бренд детской одежды под названием Lassie, который призван заменить бренд Reima, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и рекрутинговые площадки. В рамках этого проекта планируется открытие первых торговых точек в Москве этой осенью, а также расширение сети до 100 магазинов в различных регионах страны.

В конце мая текущего года, компания ООО «Рейма» прошла процедуру переименования в ООО «Ласси». В июне, «Ласси» разместила объявления о вакансиях на платформе HeadHunter, в которых искала кандидатов на должности руководителя розничной сети, директора по розничным продажам и франчайзингу, а также менеджеров.

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в России. На 31 марта 2022 года группа управляла 1,1 тыс. магазинов в России, Казахстане и Белоруссии.

Ранее десятки скандинавских компаний отказались работать с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International из-за того, что тот не свернул свой бизнес в России, как это сделали многие иностранные компании. Mondelez владеет известными брендами, в числе которых Oreo, Halls, Milka, Barny, Mars Alpen Gold и другие.

Ранее шведский производитель средств личной гигиены Essity сообщил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса на территории РФ. Компания уже подписала соглашение с покупателем, российские власти одобрили сделку. Essity владеет брендами туалетной бумаги Zewa, прокладок Libresse и подгузников Libero.