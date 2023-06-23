Carlsberg закончила искать инвестора для «Балтики»

Фото: Frank Hormann/dpa/Global Look Press

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для компании «Балтика», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Отмечается, что до завершения сделки холдинг продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме.

После масштабного и кропотливого поиска инвестора для своего бизнеса в России, 23 июня Carlsberg Group объявила о завершении этого процесса и о подписании соглашения с будущим владельцем активов… До момента завершения сделки пивоваренная компания "Балтика" продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняя все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников, — говорится в сообщении.

Ранее Carlsberg заявил об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ.

До 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На неё приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.

Пивоваренный концерн Heineken 28 марта заявил, что намерен передать бизнес в России новому владельцу. До момента передачи все семь пивоварен компании будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания клиентов и потребителей.