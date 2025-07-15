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15 июля 2025 в 18:23

Экс-премьер Украины объяснил, почему США согласовали назначение Свириденко

Азаров: США согласовали назначение Свириденко из-за ее роли в сделке по недрам

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация США одобрила назначение первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко на пост главы правительства, поскольку именно она подписала соглашение с американцами по недрам, высказал мнение экс-премьер Украины Николай Азаров в разговоре с ТАСС. По его словам, ключевую роль в этом вопросе сыграло послушание чиновницы.

Она известна тем, что подписала соглашение с США, по которому передала недра и инфраструктуру Украины американцам. Поскольку она проявила такое послушание, американцы и дали согласие на ее назначение на должность премьера, — отметил он.

Азаров также усомнился в профессиональных качествах Свириденко, отметив отсутствие у нее реального опыта в бизнесе или промышленности. По его словам, чиновница «не представляет, что такое современный рынок или экономика».

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Свириденко, которой прочат должность главы правительства, представляет собой «мисс „Чего изволите?“». Таким образом парламентарий намекнула на полную лояльность Свириденко власти.

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