Производитель Durex и Nurofen начал процесс передачи бизнеса в России

Британский производитель лекарств, бытовой химии и прочих товаров Reckitt Benckiser Group Plc, который владеет брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, начал процесс отчуждения российского бизнеса, говорится в сообщении компании. Отмечается, что бизнес может быть передан третьей стороне либо сотрудникам фирмы.
Reckitt Benckiser
Ранее датский производитель тепловой автоматики и холодильной техники Danfoss заявил об уходе с российского и белорусского рынков. Причиной ухода в компании назвали последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой.
До этого об уходе с российского рынка oбъявила ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крyпнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона. Она уже прекратила поддержку своей деятельности в РФ, в том числе остановив импорт и экспорт, а также всё долгосрочное финансирование. Несколько крупных производителей упаковки, включая Elopak и Stora Enso, также остановили производство в России.