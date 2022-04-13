Производитель Durex и Nurofen начал процесс передачи бизнеса в России

Британский производитель лекарств, бытовой химии и прочих товаров Reckitt Benckiser Group Plc, который владеет брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, начал процесс отчуждения российского бизнеса, говорится в сообщении компании. Отмечается, что бизнес может быть передан третьей стороне либо сотрудникам фирмы.

Reckitt Benckiser приняла решение приостановить инвестиции в РФ, включая рекламу и спонсорские контракты, на фоне событий на Украине. Компания пообещала обеспечить плавный переход бизнеса к новым владельцам и выплачивать зарплату и бонусы сотрудникам в России до конца 2022 года. Штат компании в РФ насчитывает 1,3 тысячи человек.

Ранее датский производитель тепловой автоматики и холодильной техники Danfoss заявил об уходе с российского и белорусского рынков. Причиной ухода в компании назвали последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой.

До этого об уходе с российского рынка oбъявила ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крyпнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона. Она уже прекратила поддержку своей деятельности в РФ, в том числе остановив импорт и экспорт, а также всё долгосрочное финансирование. Несколько крупных производителей упаковки, включая Elopak и Stora Enso, также остановили производство в России.