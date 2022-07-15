Hortex уйдет из России

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал российское подразделение поставщику рыбы ГК «Агама». Новый владелец бизнеса сможет выпускать продукцию под известным брендом до конца года, но затем ему придется пользоваться собственной маркой либо разработать и продвигать новую, пишет «Коммерсант».

О продаже подразделения группе компаний «Агама», которая выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama и «Бухта изобилия», стало известно 11 июля. Управляющий директор «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов утверждает, что Hortex планировал уйти с российского рынка еще до кризиса, а «Агаме» эта сделка поможет диверсифицировать бизнес. По данным источников в отрасли, большая часть сырья для российской компании, принадлежавшей Hortex, импортировалась или приобреталась у других производителей, и ее рентабельность снизилась еще в 2014 году после введения продуктового эмбарго. Нынешние же проблемы лишь усугубляют ситуацию.

В то же время исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев указывает, что Hortex остается известным на российском рынке брендом. Если «Агаме» после сделки удастся сохранить его за собой, то это будет для группы дополнительным плюсом.

Ранее компания Coca-Cola HBC oбъявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России, в том числе Coca-Cola, Sprite, Fanta и сок «Добрый». Уточняется, что российские клиенты дистрибьютора в данный момент находятся в процессе исчерпания запасов, но когда они могут зaкончиться, не уточняется.