Пилоты пожаловались на увольнения после экзаменов в авиакомпаниях

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Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) направил в Росавиацию письмо, в котором говорится об участившихся случаях увольнений пилотов из авиакомпаний по итогам внутренних экзаменов. В организации предлагают дать летчикам возможность обжаловать результаты проверок, а также привлекать к ним независимых инструкторов из Росавиации, пишет «Коммерсант».

В письме указывается, что авиакомпании проводят проверку летного состава дважды в год: на авиатренажере и во время регулярного рейса с пилотом-инструктором.

Пилот ее не проходит, так как у авиакомпании стоит задача любым способом уменьшить количество кадров, — отмечается в послании.

По словам президента ШПЛС Игоря Дельдюжова, на подобное «понуждение к увольнению» жалуются десятки пилотов из разных авиакомпаний. При этом единственным способом обжалования действий компании является обращение в суд.

В авиакомпаниях дискриминационную практику экзамена отрицают. Там подчеркнули, что именно перевозчик несет ответственность за безопасность полетов, поэтому сам должен оценивать пилотов. Экзамен каждого пилота обходится компании в €3–4 тысячи, поэтому увольнение таким способом слишком накладно. Предложение ШПЛС перевозчики расценили ка попытку смягчить требования к квалификации летчиков.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отменил квоты на иностранных пилотов. По словам летного директора компании Эдуарда Советкина, это произошло из-за того, что в связи с санкциями, которые привели к снижению количества авиаперевозок, возник профицит летного состава.