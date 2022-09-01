«Аэрофлот» отменил квоты на иностранных пилотов «Аэрофлот» отменил квоты на иностранных пилотов из-за профицита летного состава

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отказалась от квоты на иностранных пилотов. Это произошло из-за того, что в связи с санкциями, которые привели к снижению количества авиаперевозок, возник профицит летного состава. Об том говорится в письме заместителя директора — летного директора компании Эдуарда Советкина, направленном в адрес главы Росавиации Александра Нерадько. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

В целях обеспечения занятости российских пилотов и сохранения высокопрофессиональных кадров для поддержания стратегической отрасли <...> ПАО «Аэрофлот» принято решение отказаться от использования выделенной квоты для приема на работу иностранных граждан, — говорится в тексте письма.

Правительство России в 2020 году определило квоты на прием в российские авиакомпании пилотов из-за границы. Цифра составила сто человек в год. До этого момента действовала квота в размере 200 человек в год.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 1 сентября будет летать в Сочи и Турцию по сокращенному маршруту. Теперь время в пути уменьшится на 20–30 минут.

Кроме того, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал о снижении стоимости пассажирских авиаперевозок вопреки прогнозам экспертов. По его словам, стоимость перелетов сократилась на 10% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, «Аэрофлоту» удалось удержать ценовое предложение для россиян.