Перевозившие российскую нефть танкеры лишат сертификации Reuters: перевозившая российскую нефть фирма Gatik лишится сертификации 21 своего судна

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индийская компания Gatik Ship Management, перевозившая российскую нефть, с 3 июня лишится сертификации 21 судна британской фирмы Lloyd’s Register, сообщает Reuters. Класс обслуживания может быть отменен, если будет доказано нарушение международных санкций.

Lloyd’s Register стремится содействовать соблюдению правил санкций в отношении торговли российской нефтью. При наличии доказательств мы отменяем класс обслуживания для любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции, — сказано в заявлении сертификационной компании.

Lloyd’s Register предоставляют услуги по сертификации и проверке мореходных качеств судов, что необходимо для обеспечения страхования и входа в порты. При этом, по информации Reuters, у Gatik есть еще 11 судов, которые получили сертификацию от Индийского регистра судоходства (IRClass).

До этого Международный судовой реестр Сент-Китс и Невис снял свои флаги с 36 судов Gatik.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу стоит принять жесткие меры против того способа заработка на российской нефти, который используют индийские предприятия. Продажу бензина и дизельного топлива, сделанного из российской нефти, политик назвал обходом санкций, введенных против России.