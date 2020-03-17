https://static.news.ru/photo/4c44e8dc-6846-11ea-906e-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Ротенберг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Forbes и Bloomberg опубликовали список российских миллиардеров, которые увеличили свои капиталы в начале новой недели. Они разошлись в их количестве.

По данным Forbes, несмотря на снижение котировок на Московской Бирже, свои капиталы приумножил Аркадий Ротенберг. Его состояние выросло на $233 млн и составило $3 млрд. Это связано с подорожанием акций компании «Мостотрест». До 16 марта за одну акцию предлагали 119,1 рубля, а после — 181 рубль. В рейтинг Bloomberg Billionaires Index Ротенберг, однако, не попал, поскольку его состояние «недостаточно большое».

Эксперты Bloomberg заявили, что 16 марта своё состояние увеличили пять российский бизнесменов. Среди них: Михаил Прохоров — на 84,5 млн, Сергей Галицкий — на $47,9 млн, Дмитрий Рыболовлев — на $38,4 млн, Андрей Гурьев — на $21,5 млн и Сергей Попов — на $25 млн, сообщает РБК.

16 марта на Московской Бирже значение рублёвого индекса упало на 2,13%, долларового индекса РТС — на 2,5%. 17 марта индексы продолжили снижение.

NEWS.ru писал, что богатейшие люди мира потеряли за день $68 млрд из-за падения мировых фондовых рынков. Больше всего пострадал основатель Facebook Марк Цукерберг — он лишился $8,8 млрд.