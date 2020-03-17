https://static.news.ru/photo/6a0c607c-6830-11ea-b83e-fa163e074e61_660.jpg Марк Цукерберг Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

После сильного падения мировых фондовых рынков 16 марта состояние 20 богатейших людей мира сократилось на $68 млрд. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $8,8 млрд, экс-глава Microsoft Стив Балмер — $6,9 млрд, основатель Oracle Ларри Эллисон — $6 млрд.

На фоне того, что индекс S&P 500 упал на 12%, а Dow Jones снизился на 13%, что явилось самым большим падением с 1987 года, совокупное состояние 20 богатейших людей мира сократилось на 68 миллиардов долларов, — сообщает Forbes.

За последний месяц состояние двадцатки богатейших людей сократилось на $300 млрд. Больше всех пострадал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, его состояние уменьшилось на $29,6 млрд.

Как писал NEWS.ru, 13 марта стало известно, что из-за обвала ключевых индексов 20 богатейших людей планеты лишились почти $78 млрд. По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже наибольшие потери понёс глава Amazon Джефф Безос. Его компания потеряла почти $8 млрд. На $7,7 млрд за сутки уменьшилось состояние генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно. В список также вошли Марк Цукерберг, потерявший $5,7 млрд, и Ларри Эллисон, чьё состояние уменьшилось на $5,6 млрд.