Из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов 20 богатейших людей планеты лишились почти $78 млрд.
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже наибольшие потери понёс глава Amazon Джефф Безос. Его компания потеряла почти $8 млрд.
На $7,7 млрд за сутки уменьшилось состояние генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно,
В список также вошли глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший $5,7 млрд, и миллиардер Ларри Эллисон, чьё состояние уменьшилось на $5,6 млрд.
Как писал NEWS.ru, ранее эксперты заявили, что главным победителем на фоне обвала нефти после того как Россия вышла из соглашения с ОПЕК+ стала Индия. Учитывая, что страна импортирует более 80% энергоресурсов, эта ситуация стала для неё настоящим подарком.
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