https://static.news.ru/photo/7dbeeba2-64fd-11ea-bf2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов 20 богатейших людей планеты лишились почти $78 млрд.

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже наибольшие потери понёс глава Amazon Джефф Безос. Его компания потеряла почти $8 млрд.

На $7,7 млрд за сутки уменьшилось состояние генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, сообщает Forbes.

В список также вошли глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший $5,7 млрд, и миллиардер Ларри Эллисон, чьё состояние уменьшилось на $5,6 млрд.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты заявили, что главным победителем на фоне обвала нефти после того как Россия вышла из соглашения с ОПЕК+ стала Индия. Учитывая, что страна импортирует более 80% энергоресурсов, эта ситуация стала для неё настоящим подарком.