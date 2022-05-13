Названы продукты, которые Россия начнёт поставлять на Кубу Россия будет поставлять на Кубу мясо, рыбу и молочную продукцию

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Россия начнёт поставлять на Кубу мясо, рыбу, морепродукты, субпродукты, консервы и молочные продукты, сообщается на сайте Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что Москва уже согласовала с Гаваной ветеринарные сертификаты для экспорта. Ранее Россия поставляла в республику только продукцию топливно-энергетического сектора, машины и оборудование, химическую продукцию, а также растительные жиры и злаковые.

Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства Республики Куба согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта из Российской Федерации в Республику Куба мясной, молочной и рыбной продукции, — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что потенциальным поставщикам необходимо проверить продукцию на соответствие нормам кубинского законодательства. Также они должны быть внесены в реестр экспортёров компонента «Цербер».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит развивать отношения со странами Латинской Америки независимо от переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО. Глава МИД РФ отметил, что отношения с Сербией, Ираном и Китаем также не подвержены какой-либо конъюнктуре.