Названы города РФ, привлекательные для открытия гостиниц

https://static.news.ru/photo/0fe2c8da-604f-11eb-85d9-fa163e074e61_660.jpg Санкт-Петербург Фото: Irina Afonskaya/imageBROKER.com/Global Look Press

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток возглавили список городов, которые являются привлекательными для ведущих гостиничных операторов России.

Таковы результаты опроса крупнейших представителей отрасли, проведённого во второй половине 2020 года, сообщает РБК.

Оценки городам выставлялись по шкале от 1 (неинтересно) до 10 баллов (очень интересно). Пять лидеров опроса получили от 8,1 до 10 баллов. Рейтинг от 6,2 до 7,8 балла собрали Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск, Краснодар, Пермь, Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск.

Менее привлекательными (от 5,6 до 6 баллов) названы Волгоград, Уфа, Калуга, Воронеж и Самара. При этом в целом гостиничные операторы дали позитивные прогнозы на развития своего сегмента в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство рассматривает варианты снижения ставки НДС для ресторанов и отелей. Налоговики рассчитывают, как понижение налога отразится на доходах казны и насколько существенным это окажется для бизнеса. На сегодня рассматриваются различные сценарии, и не только по снижению НДС. Базовый вариант по ставке составляет 10%, но окончательных расчётов пока нет, сообщает газета «Известия».