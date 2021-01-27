Названы города РФ, привлекательные для открытия гостиниц

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток возглавили список городов, которые являются привлекательными для ведущих гостиничных операторов России.
Таковы результаты опроса крупнейших представителей отрасли, проведённого во второй половине 2020 года,
Оценки городам выставлялись по шкале от 1 (неинтересно) до 10 баллов (очень интересно). Пять лидеров опроса получили от 8,1 до 10 баллов. Рейтинг от 6,2 до 7,8 балла собрали Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск, Краснодар, Пермь, Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск.
Менее привлекательными (от 5,6 до 6 баллов) названы Волгоград, Уфа, Калуга, Воронеж и Самара. При этом в целом гостиничные операторы дали позитивные прогнозы на развития своего сегмента в России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство рассматривает варианты снижения ставки НДС для ресторанов и отелей. Налоговики рассчитывают, как понижение налога отразится на доходах казны и насколько существенным это окажется для бизнеса. На сегодня рассматриваются различные сценарии, и не только по снижению НДС. Базовый вариант по ставке составляет 10%, но окончательных расчётов пока нет, сообщает газета «Известия».