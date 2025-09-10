Назван новый исполнительный директор «М.Видео»

Бизнесмен Владислав Бакальчук занял пост исполнительного директора операционной компании «М.Видео-Эльдорадо», передает РБК со ссылкой на данные системы СПАРК. Соответствующая запись в реестр юридических лиц была внесена 8 сентября.

Новое назначение Бакальчука стало частью кадровых перестановок в крупном ретейлере. Прежде, в феврале, генеральным директором всей сети «М.Видео-Эльдорадо» стал Феликс Либ, до этого возглавлявший компанию Natura Siberica.

В конце августа пресс-служба холдинга уже анонсировала, что Бакальчук присоединится к команде для руководства цифровой трансформацией бизнеса. Феликс Либ пояснил, что экспертиза нового исполнительного директора крайне важна для успешного внедрения современных технологических решений в период масштабной модернизации.

До прихода в «М.Видео-Эльдорадо» Бакальчук был совладельцем маркетплейса Wildberries, где ему принадлежал 1% уставного капитала. В июне прошлого года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ сообщили о намерении объединиться «с целью создания цифровой торговой платформы», а спустя месяц было зарегистрировано их совместное предприятие ООО «РВБ».

Ранее основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Отмечается, что ее капитал в 2024 году достиг $7,1 млрд (около 570 млрд рублей).