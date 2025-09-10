Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:27

Назван новый исполнительный директор «М.Видео»

Бизнесмен Бакальчук назначен исполнительным директором в «М.Видео»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Бизнесмен Владислав Бакальчук занял пост исполнительного директора операционной компании «М.Видео-Эльдорадо», передает РБК со ссылкой на данные системы СПАРК. Соответствующая запись в реестр юридических лиц была внесена 8 сентября.

Новое назначение Бакальчука стало частью кадровых перестановок в крупном ретейлере. Прежде, в феврале, генеральным директором всей сети «М.Видео-Эльдорадо» стал Феликс Либ, до этого возглавлявший компанию Natura Siberica.

В конце августа пресс-служба холдинга уже анонсировала, что Бакальчук присоединится к команде для руководства цифровой трансформацией бизнеса. Феликс Либ пояснил, что экспертиза нового исполнительного директора крайне важна для успешного внедрения современных технологических решений в период масштабной модернизации.

До прихода в «М.Видео-Эльдорадо» Бакальчук был совладельцем маркетплейса Wildberries, где ему принадлежал 1% уставного капитала. В июне прошлого года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ сообщили о намерении объединиться «с целью создания цифровой торговой платформы», а спустя месяц было зарегистрировано их совместное предприятие ООО «РВБ».

Ранее основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Отмечается, что ее капитал в 2024 году достиг $7,1 млрд (около 570 млрд рублей).

Россия
бизнес
директора
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал разоблачил хитрость Туска с ситуацией с дронами над Польшей
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Иван-чай: русский напиток с огромной пользой для здоровья
Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста
Малышева предупредила дачников о «порочных позах»
Назван новый исполнительный директор «М.Видео»
Туск проследил маршрут дронов, появившихся в небе над Польшей
Стало известно, какая страна рядом с Россией представляет реальную угрозу
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.