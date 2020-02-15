До сих пор эксперимент по легализации труда самозанятых проходил вполне успешно. Способность новой фискальной инициативы улучшить собираемость налогов теперь во многом будет зависеть от дополнительных экономических стимулов, которые оправдают для самозанятых выход из тени.

С 2019 года налоговый эксперимент для этой категории граждан проводился в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 1 января он распространен на 23 региона сроком на 10 лет.

Репетиторы, дизайнеры, программисты, няни, таксисты-частники, фитнес-тренеры, мастера маникюра — эти и другие представители микробизнеса, получили возможность легализовать свои доходы без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

При переходе на налог на профессиональный доход (НПД) такие микропредприниматели будут платить самый низкий налог в России: 4% при продаже услуг физическим лицам и 6% — юридическим лицам и ИП.

Преимущества, о которых вы могли не знать

Специальным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и ИП, если они одновременно соблюдают несколько условий: работают на себя или сдают квартиру, не имеют наёмных сотрудников, оформленных по трудовым договорам, а ежегодный доход не превышает суммы в размере 2,4 млн рублей.

Если у вас ИП и вы подходите под категорию самозанятых, то можете перейти на льготный налоговый режим.

Как рассказала NEWS.ru управляющий партнёр консалтинговой компании Topline Наталья Ненашева, совмещать налог на профессиональный доход с другими системами налогообложения ИП не могут. Но есть нюанс, о котором не многие знают.

Допустим, обороты вашего бизнеса снижаются, и вы понимаете, что ставка 6% налогообложения в статусе ИП стала слишком высокой. Тогда нужно зарегистрироваться как самозанятый. Перейти на новый налоговый режим могут как физические лица, так и предприниматели в любое время. Главное не забыть приостановить действие режима в качестве ИП, чтобы не попасть на двойное налогообложение. Наталья Ненашева управляющий партнёр консалтинговой компании Topline управляющий партнёр консалтинговой компании Topline

Как только планка вашего ежегодного дохода возвратится к уровню 2,4 млн рублей, придётся вернуться в режим ИП. Такое решение позволяет предпринимателям сэкономить на НДФЛ, НДС и страховых взносах.

Специальный налоговый режим, говорит Ненашева, применяется не по месту прописки, а месту ведения предпринимательской деятельности. Это означает, что профессиональный налог для самозанятых могут платить не только россияне, но и граждане Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении. Для этого иностранцам только потребуется иметь ИНН. Процедура регистрации в качестве самозанятого аналогична регистрации россиян.

Совершенно очевидно, что для целей легализации труда самозанятых, государство прилагает особые усилия. Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» не менее 2,4 млн человек к 2024 году могут получить официальный статус самозанятых, — сказала эксперт.

Pixabay

Высокие ожидания

С января по декабрь 2019-го налоговым режимом для самозанятых воспользовались 330 тыс. человек, совокупно они заплатили в бюджет 1,06 млрд рублей, а заработали — 40,4 млрд, заявлял Михаил Мишустин на посту руководителя ФНС в конце прошлого года.

По данным налогового ведомства, больше всего зарегистрированных самозанятых оказалось в репетиторской среде (свыше 60%), на втором и третьем местах с большим отрывом идут домработники и няни (17,5% и 14,5% соответственно). Среди прочих услуг — сдача в аренду имущества, выгул домашних животных, ремонт одежды, бытовой и компьютерной техники, строительные и отделочные работы, парикмахерские услуги, фотография.

Судя по всему, первые результаты эксперимента по введению налога на профессиональную деятельность признаны успешными. Нужно сказать, что удобное и простое в использовании мобильное приложение «Мой налог», безусловно, стало важным фактором продвижения НПД, — подчеркнула Ненашева.

Отсутствие необходимости личной явки в налоговые органы, ведения налогового учёта и отчётности, а также возможность в любой момент сняться с регистрации в качестве плательщика НПД — всё это серьёзно упростило для физических лиц организацию бизнеса.

Упростить легализацию самозанятых призвано и сотрудничество с банками. ФНС разработало открытый API-интерфейс, который позволил банкам и электронным площадкам интегрировать функционал приложения «Мой налог» в свои сервисы.

Что дальше?

Достигнутая положительная динамика может измениться в любой момент, все зависит от того, какие подходы налоговые органы выберут в дальнейшем для администрирования НПД.

Не секрет, что действующие ИП задним числом переводят сотрудников в «самозанятые», регистрируются в качестве плательщиков НПД с целью экономии на страховых взносах и НДФЛ. И это явление уже носит массовый характер. В ответ ФНС заявило о планах по разработке нового программного продукта для контроля использования самозанятых как «нештатных» сотрудников компаний. В 2020 году ФНС и Роструд запланировали проведение совместных проверок предприятий по данному вопросу.

С рядом непопулярных инициатив выступил и Минфин. В частности, ведомство предлагает ограничить круг профессий, на которые будет распространен режим НПД, напомнила Ненашева.

Социальная незащищенность самозанятых также остается открытым вопросом. Пенсионные взносы, обеспечивающие подушку безопасности, для плательщиков НПД являются необязательным платежом.

Закономерно ожидать, что на данной стадии реализации эксперимента, среди других инициатив государство должно предложить самозанятым дополнительные экономические стимулы, которые оправдают для них выход из тени.

Например, в публичную плоскость сейчас вынесены обсуждения привлечения самозанятых к госзаказу, расширение географии действия НПД, возможность введения льготных условий кредитования.

Вместе с тем, среди других действенных мер представляются следующие — образовательные программы и консультации по открытию и развитию бизнеса, снижение такого риска ведения легального бизнеса, как излишнее давление контрольно-надзорных органов. Если возникнут опасения, что статус самозанятого или взаимодействие с контрагентами повлечет за собой риски дополнительных фискальных проверок и доначисления налогов, то микропредприниматели просто сочтут невыгодным для себя работать официально. В таком случае эксперимент по «обелению» экономики окажется неудачным, а местные бюджеты не досчитаются значительных сумм доходов от НПД.