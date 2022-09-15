На офшор владельца «Биннофарм Групп» поступил иск на 348 млн рублей

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В Арбитражный суд Курганской области поступил иск на 348 млн рублей к кипрскому офшору Sinocom Investmens Limited, который через третью компанию полностью контролирует капитал фармацевтического холдинга «Биннофарм Групп». Иск подан 13 сентября 2022 года, но на текущий момент судом к производству не принят. Истцом выступил некий Самвел Маргарян, сообщает АБН. Детали спора не разглашаются.

Попытка взыскать деньги с Sinocom Investmens Limited через суд предпринималась и в 2021 году. Тогда истцом выступал Арсен Егазарян, который пытался взыскать 3,8 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд в удовлетворении иска отказал.

Крупный фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» образован в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Входящие в холдинг площадки выпускают более 450 наименований лекарственных средств. Выручка холдинга за 2021 год составила 25,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин пожертвует значительную часть своего капитала на благотворительность, сообщалось ранее. Крупный пакет акций Росбанка (до 50%), который бизнесмен в мае приобрел у французской компании Societe Generale, перейдет в эндаумент основанного Потаниным еще в 1999 году благотворительного фонда и увеличит его до 100 млрд рублей. О планах передать крупный капитал на благотворительность Потанин заявлял еще в 2010 году.