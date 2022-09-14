Потанин пожертвует часть капитала на благотворительность Президент «Интерроса» Потанин перевел до 50% акций Росбанка благотворительному фонду

Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Владимир Потанин

Президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин пожертвует значительную часть своего капитала на благотворительность, сообщает журнал «Компания». Крупный пакет акций Росбанка (до 50%), который бизнесмен в мае приобрел у французской компании Societe Generale, перейдет в эндаумент основанного Потаниным еще в 1999 году благотворительного фонда и увеличит его до 100 млрд рублей. О планах передать крупный капитал на благотворительность Потанин заявлял еще в 2010 году.

Целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 млрд рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ, — пишет издание со ссылкой на заявление Потанина.

«Интеррос» уже начал процесс передачи актива в эндаумент фонда, заявил бизнесмен. При этом он сам не войдет в руководство Росбанка и эндаумента — управлять ими будут независимые директора.

В своем заявлении Потанин утверждает, что предприниматели должны сделать благотворительность «частью своих бизнес-моделей». Он отметил, что «Интеррос» уже реализует эту идею, превращая работников компаний в их бенефициаров. По его словам, современные цифровые технологии делают эту идею реалистичной.

Российская нефтедобывающая компания НОВАТЭК ранее приобрела у французской Total Energies 49% акций компании «Тернефтегаз», благодаря чему НОВАТЭК консолидирует 100% предприятия. 25 августа российские власти одобрили эту сделку, а на следующий день обе стороны подписали договор купли-продажи. Ожидается, что в сентябре этого года сделка будет закрыта при выполнении всех условий.