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Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что государство сделает всё возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в сложных условиях пандемии коронавируса.

По словам политика, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции власти вынуждены были ввести ограничительные меры в отношении ряда небольших компаний. В вязи с этим в правительстве рассматриваются меры их поддержки, такие как отсрочка арендной платы и льготное кредитование, а также продление моратория на плановые проверки бизнеса, передаёт ТАСС.

В пятницу, 27 марта, на заседании правкомиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства Мишустин поставил задачу обеспечить выдачу первых льготных займов уже на следующей неделе. Также было принято решение о полугодовом моратории на банкротство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил закрыть на карантин рестораны, бары и другие заведения общепита. Ограничения начнут действовать с 28 марта. Согласно указу, кафе и рестораны смогут работать на доставку. Ограничения не коснутся продовольственных магазинов и аптек, писал NEWS.ru.