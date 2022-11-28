«МегаФон»: интерес россиян к «черной пятнице» за год вырос более чем втрое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число людей, интересующихся акциями в «черную пятницу» в России, выросло в три с лишним раза по сравнению с прошлым годом. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе «МегаФона». Аналитики отследили рост мобильного интернет-трафика на торговых онлайн-площадках.

В целом интерес россиян к традиционным распродажам увеличился, мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году, — сообщили в пресс-службе.

При этом доля мужчин, которые интересуются распродажами, за год выросла с 30% до 40%. Самыми популярными у россиян товарами стали одежда и обувь — этой категорией интересовалась треть пользователей, совершавших покупки. На втором месте оказались книги — их искали 27% онлайн-клиентов, далее следуют ювелирные украшения — 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины — одеждой и обувью.

Как отмечает «МегаФон», «черная пятница» продолжает оставаться самой популярной акцией распродаж в стране, мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга, проходившего 11 ноября, утверждают аналитики компании.