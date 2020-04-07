Медведев напомнил о незаконности принудительных отпусков

https://static.news.ru/photo/60f457cc-78cc-11ea-a75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принуждать работников брать отпуска в период эпидемии коронавируса незаконно. На это следует реагировать и правозащитным институтам, и государственным органам, в том числе прокуратуре, считает зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он признал, что ситуация на рынке труда непростая, и отметил огромное количество обращений как от работников предприятий, так и от предпринимателей, передаёт РИА Новости.

Ситуации могут развиваться по разным сценариям, добавил политик. При этом, по его словам, одними лишь предписаниями проблему не решить. Поэтому необходимо помогать выжить малому и среднему бизнесу.

Медведев поручил возглавляемой им партии «Единая Россия» обобщить все поступающие обращения и продумать дополнительные меры поддержки работников и работодателей.

Ранее NEWS.ru писал, что предприниматели направили в правительство письмо с просьбой предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка работников. Выплаты предназначены для сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить работу из-за распространения коронавируса.