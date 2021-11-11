Mail.ru могут оштрафовать на восемь млн рублей за нарушения закона

Компании Mail.ru может быть назначен штраф из-за неудалённого контента, запрещённого в РФ. Нарушение было зафиксировано в соцсети «Одноклассники», которая принадлежит холдингу, сообщил «Интерфакс».

В мировой суд Савёловского района Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении компании Mail.ru, судебное заседание пройдет 19 ноября, — сообщила пресс-секретарь Савёловского суда Москвы Мария Михайлова.

Согласно имеющимся данным, в отношении компании Роскомнадзором был составлен административный протокол по ч.4 ст.13.41 КоАП РФ . Эта статья соответствует неудалению владельцем в сети информации или интернет-страницы, если обязанность по удалению таковой предусмотрена законодательством РФ. В качестве наказания за подобное правонарушение предусмотрен административный штраф, размер которого может составить от 3 до 8 млн рублей.

Это уже третий подобный протокол в отношении Mail.ru с начала этого года, связанный с соцсетью «Одноклассники». Весной мировой суд обязал компанию выплатить штраф в общей сумме в 4 млн рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей. Причиной штрафов стал отказ в локализации данных российских пользователей на территории РФ.