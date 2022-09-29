Магазины Lego в России сменят название на «Мир кубиков»

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Вместо магазинов Lego группа компаний Inventive Retail Groupновую откроет мультибрендовую сеть «Мир кубиков», рассказал РБК президент группы Тихон Смыков. Первые магазины под новым брендом откроются 29 сентября в двух точках в Москве, ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», и одной в Петербурге, ТРЦ «Галерея». Всего планируется открыть 60 магазинов в более чем 20 городах. Другие точки продаж заработают до конца октября.

Cобственный бренд позволяет быть более свободным с точки зрения продвижения, а также свободу в определении доступного для наших покупателей ассортимента, в оформлении магазинов. Во внедрении более интересных форматов можно ориентироваться на интересы покупателей и бизнеса, а не только на гайдлайны, — сказал Смыков.

12 июля стало известно, что датский производитель конструкторов LEGO разорвал контракт с российским дистрибьютором Inventive Retail Group, которая занималась дистрибуцией Apple, LEGO, Samsung и Nike в стране.

В начале марта сообщалось, что датская компания прекратила поставки в 81 российский магазин. Свое решение представители компании объяснили «санкциями и непредсказуемостью ситуации». Позже глава Inventive Retail Group Тихон Смыков заявил, что их компании «никуда не деться», но число магазинов по стране придется сократить.