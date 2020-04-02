Лидер сменился в рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes

https://static.news.ru/photo/30b54692-7594-11ea-a62b-fa163e074e61_660.jpg Елена Батурина Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Президент компании Inteco Management Елена Батурина стал богатейшей женщиной России по версии Forbes, потеснив владелицу компании Wildberries Татьяну Бакальчук.

Состояние Батуриной оценивается в $1,3 млрд, оно практически не изменилось, поскольку её активы находятся за пределами России. Состояние Бакальчук снизилось за последний месяц до $1 млрд. Также эксперты изменили оценку стоимости интернет-магазина Wildberries.

NEWS.ru писал, что больше всего на обвале финансовых рынков в России разбогателибизнесмены Аркадий Ротенберг, Михаил Прохоров, Сергей Галицкий и Дмитрий Рыбовлев.

Ранее Forbes назвал «самых перспективных европейцев до 30 лет». Среди них оказался российский режиссёр Кантемир Балагов. Его журнал поместил в группу «Развлечения».