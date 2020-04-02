Бизнес

Лидер сменился в рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes

13:11, 03 апреля 2020
Елена Батурина Елена Батурина Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Президент компании Inteco Management Елена Батурина стал богатейшей женщиной России по версии Forbes, потеснив владелицу компании Wildberries Татьяну Бакальчук.

Состояние Батуриной оценивается в $1,3 млрд, оно практически не изменилось, поскольку её активы находятся за пределами России. Состояние Бакальчук снизилось за последний месяц до $1 млрд. Также эксперты изменили оценку стоимости интернет-магазина Wildberries.

NEWS.ru писал, что больше всего на обвале финансовых рынков в России разбогателибизнесмены Аркадий Ротенберг, Михаил Прохоров, Сергей Галицкий и Дмитрий Рыбовлев.

Ранее Forbes назвал «самых перспективных европейцев до 30 лет». Среди них оказался российский режиссёр Кантемир Балагов. Его журнал поместил в группу «Развлечения».

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