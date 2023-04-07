Торговая сеть «Пятёрочка» поделилась результатами первой недели работы на территории Дальневосточного федерального округа. За это время было совершено более 70 тысяч покупок, при этом свыше четверти (28%) — с применением карты лояльности X5 Клуб.
Жители Дальнего Востока за первую неделю работы сети в регионе приобрели более 28 тонн овощей и 15 тонн фруктов. Наибольшей популярностью у клиентов пользовались овощи, фрукты и свежая выпечка.
Во Владивостоке самыми востребованными в категории овощи и фрукты оказались томаты и яблоки (более 2,3 тонн каждый), картофель (порядка 1,8 тонны) и лук и чеснок (1,3 тонны). Жители Хабаровска предпочли картофель, томаты и яблоки (более 3 тонн каждого), огурцы (почти 2,5 тонны), а также цитрусовые и бананы (почти по 2 тонны каждый).
Также покупатели полюбили свежий кофе из кофемашин: в ДФО за неделю гости выпили почти 300 литров этого ароматного горячего напитка, а самым любимым у жителей обоих городов стал капучино. По традиции успехом пользуется и горячая выпечка. Лишь за первую неделю работы гости магазинов попробовали более 33 тысяч разных хлебобулочных изделий из собственных пекарен. Среди них особенной популярностью пользовались сочники с творогом, классические круассаны, самса с курицей и снеки с картофелем и зеленью.
Жители ДФО не только пробовали новинки сети, но и выбирали уже знакомые товары местных поставщиков. Так, только за первую неделю работы было продано более 19 тысяч различных товаров локальных марок. Лидерами первой недели продаж среди местной продукции в Хабаровске стали майонез, масло сливочное и молоко, а во Владивостоке — молоко и сметана.
Также в регионе запустили сервис «Пятёрочка. Доставка», благодаря которому можно совершать покупки, не выходя из дома. В мобильном приложении товары доступны по тем же ценам, что и в магазинах. Этой услугой уже воспользовались более 800 жителей Дальнего Востока.
Первые магазины сети во Владивостоке открылись 23 марта, в Хабаровске — 24 марта. Торжественное открытие посетили тысячи горожан. Почти треть из них получили приятные подарки за свои покупки. На сегодняшний день во Владивостоке и Партизанске работают уже 6 магазинов сети, в Хабаровске — 8.