Торговая сеть рассказала о первых результатах работы на Дальнем Востоке

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» поделилась результатами первой недели работы на территории Дальневосточного федерального округа. За это время было совершено более 70 тысяч покупок, при этом свыше четверти (28%) — с применением карты лояльности X5 Клуб.

Жители Дальнего Востока за первую неделю работы сети в регионе приобрели более 28 тонн овощей и 15 тонн фруктов. Наибольшей популярностью у клиентов пользовались овощи, фрукты и свежая выпечка.

Во Владивостоке самыми востребованными в категории овощи и фрукты оказались томаты и яблоки (более 2,3 тонн каждый), картофель (порядка 1,8 тонны) и лук и чеснок (1,3 тонны). Жители Хабаровска предпочли картофель, томаты и яблоки (более 3 тонн каждого), огурцы (почти 2,5 тонны), а также цитрусовые и бананы (почти по 2 тонны каждый).

Также покупатели полюбили свежий кофе из кофемашин: в ДФО за неделю гости выпили почти 300 литров этого ароматного горячего напитка, а самым любимым у жителей обоих городов стал капучино. По традиции успехом пользуется и горячая выпечка. Лишь за первую неделю работы гости магазинов попробовали более 33 тысяч разных хлебобулочных изделий из собственных пекарен. Среди них особенной популярностью пользовались сочники с творогом, классические круассаны, самса с курицей и снеки с картофелем и зеленью.

Жители ДФО не только пробовали новинки сети, но и выбирали уже знакомые товары местных поставщиков. Так, только за первую неделю работы было продано более 19 тысяч различных товаров локальных марок. Лидерами первой недели продаж среди местной продукции в Хабаровске стали майонез, масло сливочное и молоко, а во Владивостоке — молоко и сметана.

Также в регионе запустили сервис «Пятёрочка. Доставка», благодаря которому можно совершать покупки, не выходя из дома. В мобильном приложении товары доступны по тем же ценам, что и в магазинах. Этой услугой уже воспользовались более 800 жителей Дальнего Востока.

Первые магазины сети во Владивостоке открылись 23 марта, в Хабаровске — 24 марта. Торжественное открытие посетили тысячи горожан. Почти треть из них получили приятные подарки за свои покупки. На сегодняшний день во Владивостоке и Партизанске работают уже 6 магазинов сети, в Хабаровске — 8.