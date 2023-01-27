Программа «Забота о сообществе» обеспечила 160 тыс. нуждающихся продуктами

Фото: X5 Group/flickr

В прошлом году более 160 тысяч нуждающихся смогли получить продукты благодаря программе «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка». Также за это время удалось вернуть домой более 1100 человек и собрать средства на дорогостоящие лечение 32 тяжелобольным детям.

Программа носит комплексный характер и включает не только благотворительные и социальные проекты, но и развитие инклюзивной городской среды. Так, компания построила городские воркаут-площадки в Омске, Калуге и Альметьевске. Также торговая сеть активно работает над созданием инклюзивного пространства для сотрудников и покупателей.

Компания запустила инициативу «Говорящий город», которая помогает людям с ограничениями по зрению самостоятельно ходить в магазины благодаря информационным сообщениям и сигналам звукового маяка. Для этого в 2022 году 26 торговых точек по всей стране были оснащены специальным оборудованием. Кроме того, в 2022 году подписан Национальный инклюзивный договор, в рамках которого планируется продолжать реализацию инклюзивной программы для людей с особыми потребностями.

Фото: X5 Group/flickr

Кроме того, в 2022 году продолжилось развитие проекта «Центры местного сообщества». Всего в стране уже открыто 355 таких центров: в каждом установлены информационные доски для обмена объявлениями между соседями и шкафы для обмена книгами или другими предметами.

В рамках проекта в торговых точках проводятся мастер-классы, лекции, творческие конкурсы и благотворительные мероприятия. В 2022 году в Центрах местного сообщества в среднем проходило более 2,5 тысячи мероприятий в месяц, в которых суммарно принимали участие порядка 60 тысяч человек.

В прошлом году в Санкт-Петербурге также открылся второй экоцентр. Помимо приема вторсырья, в центре проводятся лекции и мастер-классы, которые помогают сделать образ жизни человека более ответственным и экологичным. За год экоцентром было передано на переработку более 26 тонн вторсырья.

Также гости магазинов в Москве и Санкт-Петербурге сдали более 14 тысяч книг в рамках совместного с российским оператором по сбору и распределению книг RE:BOOKS проекта. Часть из них передали в сельские библиотеки, а книги в плохом состоянии отправились на переработку — суммарно получилось порядка четырех тонн вторсырья.

Особое внимание компания уделяет программам помощи нуждающимся. В первую очередь это проекты «Корзина доброты», «Островки безопасности» и «Конфетка доброты». В 2022 году «Пятёрочка» также запустила программу фудшеринга — бесплатной передачи продуктов нуждающимся.

Фото: Пресс-служба «Пятёрочки»

В текущем году «Корзина доброты» увеличила количество магазинов-участников на 70% — сегодня в акции участвуют 5,6 тысячи магазинов сети по всей России. Увеличилось и количество продуктов, которые компания передает нуждающимся, — более чем на 42%, до 371 тонны.

В рамках инициативы «Конфетка доброты» компания перечисляет часть дохода с продаж одноименных клубничных леденцов на операции детям — подопечным фонда «Линия жизни». По итогам 2022 года сумма пожертвований выросла на 70% и составила почти 17 миллионов рублей, что позволило 32 тяжелобольным детям получить дорогостоящую медицинскую помощь.

В течение 2022 года компания также активно развивала проект «Островки безопасности». Так называется специальная зона во всех магазинах сети, где потерявшийся человек может обратиться к сотруднику магазина за помощью, чтобы вернуться домой. За прошедший год 1160 человек (в их числе 59 детей), вернулись домой благодаря «Островку безопасности» и поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт». 22 из них требовалась срочная медицинская помощь. В прошлом году компания также разработала занятие «Острова приключений» для детей младших классов и старших дошкольников. Прошло обучение преподавателей в Челябинске, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде, Самарской области. На занятии детям рассказывают про «Островки безопасности» в магазинах и других важных правилах поведения.