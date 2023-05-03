Крупнейшая шахта Кузбасса досрочно заработала после пожара

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Шахта «Распадская» в Кемеровской области досрочно возобновила добычу угля в полном объеме после пожара, произошедшего в апреле, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Распадской угольной компании». Компания закончила все восстановительные работы на территории угледобычи.

Распадская угольная компания объявляет о возобновлении добычи угля в полном объеме на шахте «Распадская». В лаве, где ранее в апреле 2023 года произошел инцидент, были проведены все необходимые для возобновления работы, технические и организационные мероприятия, — заявили в компании.

19 апреля на шахте произошел пожар. В тот день из-под земли эвакуировали 183 человека. Спустя пять дней Междуреченский городской суд приостановил добычу угля в лаве, где случилось возгорание, на три месяца.

Запасы шахты на сегодня составляют около 451 млн тонн угля. Эта территория угледобычи расположена недалеко от города Междуреченска, где проживают около 100 тысяч человек. Известно, что в 2010 году на шахте двумя взрывами было разрушено около 300 км горных выработок. Погиб 91 человек, 99 пострадали.