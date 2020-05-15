Концерн «АвтоВАЗ» возобновит производство с 18 мая

https://static.news.ru/photo/2ab4ad44-967a-11ea-8367-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Крупнейший российский автопроизводитель вновь начнёт выпускать машины после длившейся с 29 апреля 2020 года приостановки.

Сотрудники АвтоВАЗа приступили к работе 18 апреля после указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих в связи с пандемией коронавируса днях. Но с 29 апреля производство вновь остановилось, в том числе из-за майских праздников и корпоративного отпуска. В связи с прогнозируемым падением спроса на автомобили в России с 29 июня концерн переходит на четырёхдневную рабочую неделю, передаёт РИА Новости.

Также в связи с продлением ограничительных мер, направленных на нормализацию эпидемиологической ситуации в Самарской области, на предприятии сохранятся графики сменности: разные линии сборки работают в разное время.

Как писал NEWS.ru ранее, российские автодилеры написали коллективное письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Они просят включить их отрасль в список пострадавших от последствий пандемии.