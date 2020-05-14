Автодилеры просят правительство РФ признать область пострадавшей

https://static.news.ru/photo/265c76b4-9648-11ea-b363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские автодилеры написали коллективное письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Они просят включить их отрасль в список пострадавших от последствий пандемии.

Подписи на документе поставили представители 25 московских и региональных холдингов, в том числе: «Рольф», «Авилон», «Автодом» и прочие. В письме отмечается, что несмотря на формальное несоответствие отрасли критериям, позволяющим попасть в перечень пострадавших от последствий пандемии представителей малого и среднего бизнеса, она несёт большие потери. В частности, в апреле текущего года продажи автомобилей упали на 72,4% в сравнении с апрелем 2019 года, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru ранее, автодилеры в РФ ощутили на себе кризис, вызванный пандемией коронавируса. Только за апрель 2020 года они потеряли около 280 млрд рублей выручки, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.По словам Мосеева, годовой оборот отрасли — примерно 3 трлн рублей, то есть, около 300 млрд в месяц. За апрель автодилерам удалось получить 20–30 млрд рублей.