Российские автодилеры недосчитались 280 млрд рублей выручки в апреле

https://static.news.ru/photo/55a74da8-8b4a-11ea-9a62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автодилеры в РФ ощутили на себе кризис, вызванный пандемией коронавируса. Только за апрель 2020 года они потеряли около 280 млрд рублей выручки, рассказал президент президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

По словам Мосеева, годовой оборот отрасли — примерно три триллиона рублей, то есть, около 300 млрд в месяц. За апрель автодилерам удалось получить 20-30 млрд рублей.

По месяцу потеряем выручки где-то 280 млрд рублей, может быть, даже больше, — поделился глава РОАД с ТАСС.

Он уточнил, что потери связаны с ограничением передвижения граждан и с тем, что они «в принципе боятся» приезжать в автосалоны.

Как писал NEWS.ru ранее, депутаты Госдумы, члены рабочей группы по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), предложили отнести сельское хозяйство к отраслям экономики, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса. По словам руководителя группы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, уже в ближайшее время может значительно снизиться выручка предприятий МСП, специализирующихся на овощеводстве, картофелеводстве, производстве молочной и мясной продукции.