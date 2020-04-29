Депутаты предложили признать сельское хозяйство пострадавшим от COVID-19

https://static.news.ru/photo/12de4f08-8af5-11ea-9741-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы, члены рабочей группы по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), предложили отнести сельское хозяйство к отраслям экономики, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса. По словам руководителя группы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, уже в ближайшее время может значительно снизиться выручка предприятий МСП, специализирующихся на овощеводстве, картофелеводстве, производстве молочной и мясной продукции.

Предлагается поставить вопрос о том, чтобы отнести отрасль сельского хозяйства к отраслям экономики, наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции, — цитирует ТАСС Щапова.

Депутат также предложил освободить малых предпринимателей от страховых взносов и отчислений на своих работников до конца года при условии сохранения заработной платы и количества персонала, либо вдвое снизить общий процент отчислений в фонды для сельхозпредприятий. Также он предложил продлить для них сроки выплаты основного долга по краткосрочным кредитам, снизить тариф на электроэнергию и организовать реализацию их продукции через интернет-магазины и интернет-интеграторы.

Как писал NEWS.ru, министерство сельского хозяйства России утвердило список системообразующих предприятий, которые получат первоочередную поддержку от государства. В перечень вошли 66 компаний. Среди них: агрохолдинги «Мираторг», «Черкизово», «Русагро» и «Степь», холдинг «Объединённые кондитеры», рыбохозяйственные предприятия «Норебо» и «Океанрыбфлот», структуры международных компаний PepsiCo, Danone, Nestle, Mars и Coca-Cola Hellenic, а также другие предприятия. В Минсельхозе отметили, что будут дополнять список.