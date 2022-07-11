«Коммерсант»: Mercedes ведёт переговоры о продаже бизнеса в России

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Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества своего российского подразделения «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что в случае завершения сделки, то немецкий автоконцерн прекратит работать в России напрямую. В статье сказано, что такая ситуация действовала в 1990-е годы, когда европейские бренды только начали выходить на российский рынок.

Возможная схема — переход прав дистрибутора к дилеру. Завод Mercedes-Benz в РФ в сделку не входит, он не работает, как и большинство автомобильных производств в стране. Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую, — сказано в публикации.

Среди возможных покупателей имущества компании называются дилеры «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». В Mercedes-Benz при этом заявили, что «конкретных решений пока нет».

Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя для своего бизнеса в России, написали ранее «Ведомости» со ссылкой на консультантов, знакомых с ситуацией. Отмечается, что новым владельцем кофеен может стать основатель компании Pinskiy & Co Антон Пинский. По информации издания, сделка может быть заключена во второй половине июля.