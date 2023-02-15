Карты рассрочки «Свобода» присоединятся к проекту «Халва»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Совкомбанк и Банк Хоум Кредит договорились о присоединении карт рассрочки «Свобода» к проекту «Халва». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

В результате присоединения около миллиона клиентов получат доступ к новым возможностям. Так, они смогут совершать привычные покупки в более чем 250 тыс. магазинах-партнерах с увеличенным сроком рассрочки до 18 месяцев, кешбэком до 10%, процентом на остаток собственных средств в размере до 12% и другими преимуществами «Халвы».

Кроме того, новые возможности открываются и для партнеров обоих проектов. Сделка одномоментно приведет к увеличению покупательского трафика и среднего чека. В то же время многие партнеры «Свободы» уже являлись партнерами «Халвы», поэтому объединение позволит сократить трудозатраты по администрированию комиссионных договоров.

Аналитики и эксперты рынка также отмечают преимущества сделки для ее участников. По прогнозам экспертов, конкуренция в сегменте банковских карт с кредитным лимитом усилится, что позитивно скажется в будущем и на условиях для конечного потребителя.

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский также отметил взаимовыгодный характер сделки для всех участников.

Сама сделка для нас, как и во всех предыдущих случаях, это история Win-Win-Win для всех сторон. Клиенты «Свободы» получают доступ к самой крупной мультибрендовой системе лояльности, а также возможность получать кешбэк и процент на остаток собственных средств, чего не было в функционале карты до этого. Карта «Халва» и её партнеры получают сразу около миллиона новых пользователей. Банк в рамках сделки получает базу лояльных карточных клиентов, уже принявших модель рассрочки при совершении покупок, и продолжает активно масштабировать бизнес-карты рассрочки в опережающем темпе на фоне стагнации карточного сегмента в целом по рынку, — сказал он.

Председатель правления Банка Хоум Кредит Александр Скабара объяснил решение закрыть направление карт рассрочки.