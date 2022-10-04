Компания H&M начала закрывать магазины в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведский бренд одежды и аксессуаров Hennes & Mauritz (H&M) приступил к закрытию своих магазинов в России, сообщает РИА Новости. Отмечается, что в торговом центре «Каширская плаза» магазин закрыт окончательно, в других же филиалах идет массовая распродажа товара.

По данным издания, магазин H&M на Сходненской может закрыться уже 5 октября. На Тверской же отделение продолжает работать бесперебойно. При этом H&M может полностью закрыть все свои магазины в России уже 30 ноября.

Мировая сеть торговли одежды Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка в середине июля. В России компания работала с 2009 года. При этом работа магазинов была возобновлена для распродажи остатков. Для этого 2 августа были открыты магазины сети в торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк».

Ранее стало известно, что H&M начала завозить в российские магазины новую коллекцию одежды. Поставки осуществляются из Казахстана. При этом в самой компании заявляют, что они просто распродают сток.