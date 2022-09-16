СМИ узнали о поставках новой коллекции H&M в российские магазины «Известия»: компания H&M начала поставлять новые коллекции в российские магазины

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Шведская торговая компания H&M начала завозить в российские магазины новую коллекцию одежды. Поставки осуществляются из Казахстана. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству ретейла. При этом в самом компании заявляют, что они просто распродают сток.

Компания H&M начала поставлять в РФ новую коллекцию, рассказал «Известиям» источник, близкий к руководству ретейлера. В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети, — пишет газета.

В компании данную информацию изданию подтверждать не стали. Там заявили, что распродают остатки товаров.

Источник подчеркнул, что H&M заинтересована в том, что оставаться на российском рынке как можно дольше. В этой связи и было принято решение о поставках из Казахстана. Для этого на складах даже было увеличено число сотрудников, отметил источник. При этом новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее в настоящее время готовят к продажам.

В конце августа сотрудники компании сообщили РИА Новости о том, что в магазины H&M ежедневно поставляются вещи осенне-зимней коллекции. Однако все они были ввезены в Россию до 24 февраля и хранились на складе все это время. В сентябре пресс-служба H&M сообщила, что магазины будут работать до тех пор, пока не распродадут большую часть стока.

Мировая сеть торговли одежды Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка в середине июля. В России компания работала с 2009 года. При этом работа магазинов была возобновлена для распродажи остатков. Для этого 2 августа были открыты магазины сети в торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк».