Стали известны сроки работы магазинов H&M в России Флагманские магазины H&M продолжат работать в России после 30 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

↵

Флагманские магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M продолжат работать в России после 30 ноября, сообщает IZ.RU со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству компании. Все магазины, которые продолжат работу, расположены в Москве.

Отмечается, что в магазинах будут продавать остатки товара, нераспроданного в других магазинах сети в Москве и Подмосковья, а также остатки со складов до полной ликвидации.

Магазины будут оставаться открытыми, пока не будет распродана большая часть товаров, — сообщили в службе поддержки H&M.

Ранее стало известно, что магазины H&M окончательно закроются для российских покупателей 30 ноября. Однако в службе поддержки покупателей рассказали, что не располагают точными данными о том, что магазины H&M закроют 30 ноября. По их словам, они будут работать, пока товар остается в наличии.