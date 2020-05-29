В администрации Курской области на днях прошла рабочая встреча, в которой приняли участие представители региональной власти и руководство агрокомплекса «Грибная радуга». Представители агрокомплекса рассказали, что, несмотря на сокращение объёмов производства, с предприятия не был уволен ни один работник.

Covid-19 испытывает грибной бизнес на прочность

В рабочей встрече помимо Сергея Стародубцева принимали участие глава Курского района Андрей Телегин, председатель регионального комитета АПК Иван Музалев, гендиректор «Грибной радуги» Александр Колубаев, бизнес-партнёр Александра Удодова и совладелец компании Олег Логвинов.

Как пояснил Олег Логвинов, компания не может останавливать работу по производственно-техническим причинам, так как является непрерывно действующим предприятием. Вместе с тем, там выполняют все необходимые рекомендации Роспотребнадзора, а также органов федеральной власти и местного самоуправления.

Между тем из-за кризиса отмечается сокращение объемов производства грибов — покупательская активность со стороны населения заметно снизилась. Однако сложная экономическая ситуация в стране не отразилась на количестве сотрудников «Грибной радуги», ей удалось сохранить полную занятость.

Ни один работник не был уволен, ни одна должность не была сокращена, — заявил совладелец грибной компании.

В связи с тем, что «Грибная радуга» является крупным региональным работодателем, а также налогоплательщиком, местные власти уделяют повышенное внимание состоянию её бизнеса. Агрокомплекс сохраняет лидерство по объёмам производства культивируемых грибов в России.

Свежие шампиньоны от «Грибной радуги» Александра Удодова

Импортозамещающий проект «Грибная радуга» был создан Александром Удодовым и Олегом Логвиновым с нуля. Первые курские шампиньоны вышли на рынок в 2017 году, а уже со следующего года и до настоящего времени компания стала лидером рынка по урожайности и объемам выручки. Проект был запущен на личные средства Александра Удодова и на кредиты «Альфа-Банка». Общий объем инвестиций в компанию к концу 2019 года превысил 5 млрд рублей.

По итогам I квартала 2020 года «Грибной радуге» удалось нарастить операционные показатели. Так, относительно января-марта 2019 года

реализация шампиньонов увеличилась на 67 % (до 3 млн 980 тысяч тонн);

выручка выросла на 40 % (до 617,4 млн рублей);

начисления в бюджеты увеличились на 119% (до 74,89 млн рублей);

возросла численность сотрудников компании — с 998 человек в январе, до 1012 в конце марта.

Однако дальнейшей положительной динамике курского агропредприятия помешал коронавирус, а более 120 тонн продукции пришлось утилизировать.

Рабочая встреча заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева с руководством компании Александра Удодова

Российский АПК пока не прогибается под давлением кризиса

Отечественный АПК пока показывает хорошие результаты и демонстрирует слабую восприимчивость к негативным последствиям пандемии. Российские власти приняли комплексные решения для защиты национальной продовольственной безопасности.

На майском совещании Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей, в том числе, подготовить решения по эффективной транспортировке сельхозпродукции по территории России, а также дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермеров. Было решено увеличить объём поддержки аграриев на 4,5 млрд рублей, докапитализировать «Росагролизинг» на 6 млрд рублей и оперативно довести до аграриев средства для развития АПК.

По мнению аналитика агрорынка, доктора экономических наук Леонида Холода, отечественный АПК от пандемии пострадал незначительно, а по некоторым позициям даже выиграл. Эксперт отмечает, что из-за резкого разрыва межгосударственных связей российская сельскохозяйственная продукция значительно повысила свою конкурентоспособность на внутреннем рынке.

Но есть и проблемные места в агросфере — снижение платёжеспособности населения и, как следствие, падение спроса.

Эксперты среди других узких мест отечественного агропрома называют возможный дефицит рабочих рук из-за отсутствия гастарбайтеров, а также рост стоимости импортного сырья и комплектующих. Позиции «Грибной радуги» Александра Удодова на рынке с этой точки зрения выглядят достаточно крепко — в агрокомплексе работают по преимуществу жители Курской области и в производстве задействована только одна импортная составляющая — мицелий, доля которого в себестоимости составляет порядка 2%.

Другие бизнес-проекты Александра Удодова

Александр Удодов на производстве

Александру Удодову принадлежит не только курское сельхозпредприятие. Бизнесмен более 15 лет владеет основным пакетом акций немецкого логистического предприятия VG Cargo, оказывающего услуги по высокотехнологичной обработке авиагрузов во Франкфурт-Хане.

Прошлой осенью Удодов открыл в Краснодарском крае крупный бальнеологический комплекс «Термы». Кроме того, бизнесмен реализует ряд проектов, связанных с коммерческой и торговой недвижимостью.