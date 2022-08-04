«Главное, чтобы не разворовали»: эксперт о новом электрокаре Evolute I-Pro Автоэксперт Зенкевич оценил идею о новом электрокаре Evolute I-Pro

Фото: Evolute I-Pro

Dongfeng

Автоэксперт Иван Зенкевич в беседе с NEWS.ru назвал перспективной идею о новом электрокаре Evolute I-Pro. По его словам, Китай в 2022 году по объемам продаж обогнал Tesla и сможет, в крайнем случае, помочь в реализации «данного замысла».

Опыт сотрудничества у нас богатый. Например: мы изобрели такую вещь, как мотор-колесо и поделились с Китайцами и на данный момент они, эту технологию активно используют. Поэтому я абсолютно уверен, что должно получиться нечто приличное. Тут главное, чтобы все не разворовали, а технологии то мы найдем, — заявил Зенкевич.

Электрокары планируется собирать на российском предприятии «Моторинвест» в Липецке. Минпромторг сообщал, что в продажу машины поступят в ближайшие месяцы. Кроме того, на них будут распространяться программы льготного автокредитования и лизинга.

Накануне бренд Evolute опубликовал основные характеристики электромобиля i-PRO. Отмечалось, что габариты электрокары составляют 4680×1720×1530 мм, а по размерам — схож с Kia Cerato. Колесная база — 2700 мм.

Автомобиль оснастят электромотором мощностью 163 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч составляет 9,5 секунды, а максимальная скорость — 150 км/ч. Вместимость багажного отделения составляет 502 литра.