Гендиректор «Вкусно — и точка» рассказал о грядущем дефиците картошки фри Гендиректор «Вкусно — и точка» сообщил об отказе мировых производителей поставлять картофель фри в Россию

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look press

Все крупные производители картофеля фри отказались поставлять продукцию в Россию, заявил генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев. Он объяснил причины отказа тем, что большая часть фабрик, где производится картошка фри, находится во владении пяти-шести крупнейших фирм, главные офисы которых располагаются в недружественных России странах, пишет РБК.

Так получается, что, как в недружественных странах, так и в дружественных, те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию, — отметил Пароев.

Предприниматель уточнил, что около 85% картофеля в ушедшем из России «Макдоналдсе» производили в РФ. При этом 15% импортировали для того, чтобы иметь «запасной канал» для обеспечения бесперебойных закупок на случай ЧП. Эта система была настроена таким образом, чтобы Россия могла закупать картофель из любой страны, включая Германию, Польшу и Францию.

Пароев также рассказал о дефиците картошки фри в этом году, который вызван неурожаем. По его словам, в этом году фермеры вырастили те сорта картофеля, которые не используются при производстве картофеля фри. Уже в следующем году ключевой проблемой урожайного сезона будет нехватка мощностей для переработки.

Бизнесмен пояснил, что при подготовке картофеля фри в РФ необходимо обеспечить подходящие условия для выращивания и хранения картошки, с чем могут возникнуть «определенные сложности». Также нужна предварительная подготовка для поступления картофеля фри в рестораны, где его будут жарить. На территории России есть лишь несколько предприятий, перерабатывающих картофель подобным образом. По словам Пароева, «Вкусно — и точка» сотрудничает с фабрикой, построенной под гарантии «Макдоналдса», мощностью около 100 тысяч тонн в год. Предприниматель указал, что данная фабрика стала единственной, которая производит полуфабрикат для картофеля фри, который подходит под стандарты «Вкусно — и точка».

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил не возвращать в меню ресторанов «Вкусно — и точка» картофель фри. Он отметил, что популярное лакомство реально заменить на блюда из круп и овощей. Таким образом он прокомментировал заявление пресс-службы сети, что в открытых ресторанах до осени не будет картофеля фри, это связано с неурожаем сортов картофеля, который используется для производства картошки фри.