Гендиректор «Дождя» раскрыла планы по дальнейшей работе телеканала Гендиректор «Дождя» Синдеева заявила о планах получить лицензию на вещание в другой стране

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Наталья Синдеева

Телеканал «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) после отзыва лицензии на вещание в Латвии продолжит работу в YouTube, а также планирует получить новую лицензию в другой стране, рассказала РБК гендиректор телеканала Наталья Синдеева. Ранее председатель Нацсовета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил о принятом решении об аннулировании лицензии на вещание в стране телеканала «Дождь».

Продолжим работать в YouTube. Выключимся из кабельных сетей на время. Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране, — сообщила Синдеева.

Ранее «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать телеканал в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность. Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили журналисты Маргарита Лютова и Владимир Роменский.