«Газпром» остановил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» «Газпром» сообщил о приостановке поставок газа по «Силе Сибири» в КНР до 4 апреля

Фото: gazprom.ru

«Газпром» прекратит поставлять газ в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» до 4 апреля. Пресс-служба компании в Telegram пояснила, что остановка поставок связана с проведением плановых профилактических работ. Газ был перекрыт сегодня, 28 марта.

С 28 марта по 4 апреля на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена. В соответствии с Договором купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью, — уточнили в корпорации.

По данным таможни КНР, в январе 2023 года Россия вышла на первое место по сумме экспорта в Китай природного газа по газопроводу и в сжиженном виде. Общие поставки энергоресурса составили 2,7 млрд кубометров.

В начале февраля Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Китай договорились о новых поставках газа по дальневосточному маршруту. В ведомстве отметили, что подготовлен проект постановления правительства о ратификации соглашения, согласно которому РФ увеличит объем поставок газа в КНР на 10 млрд кубометров в год.